Russian Oil: रूस ने 'दोस्त' भारत के इस फैसले का किया स्वागत, रूसी तेल पर प्राइस कैप का मामला

रूस (Russia) ने कहा है कि वह जी-7 (G7 )और उनके सहयोगियों द्वारा घोषित रूसी तेल पर मूल्य सीमा (Price Cap) का समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत करता है। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक (Alexander Novak) ने रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर (Pavan Kapoor) के साथ अपनी बैठक के दौरान बयान दिया।

Russia said that it welcomes India's decision to not support the price cap on oil.