आसियान सम्मेलन: बैंकॉक पहुंचे एस. जयशंंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात

बैंकॉक। बैंकॉक में आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक में गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के लिहाज से आसियान काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह भारत के नीतिगत चुनाव से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम उभरते हुए हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र को मजबूत और समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग वी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया।

EAM at ASEAN-India Ministerial Meet in Bangkok: Given our PM's enunciation at Shangri-La Dialogue in June 2018 of a free, open, inclusive & rules-based Indo-Pacific of which India is an important part, we warmly welcome ASEAN's decision to articulate its own views of the concept. pic.twitter.com/cirT8Olcrd