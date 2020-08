Satellite तस्वीरों से China की साजिश का पर्दाफाश, LAC की और तैनात किए विध्वंसक Bomber Jet

नई दिल्ली। भारत और चीन ( India China Tension ) के बीच लद्दाख सीमा ( Ladakh Border ) पर जारी तनाव को कम करने और शांति व स्थिरता कायम करने के चीनी दावों का पर्दाफाश हो गया है। एक बार फिर से चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है।

दरअसल, जहां एक ओर चीन वास्तिविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) के विवादित क्षेत्र से सैनिकों के पीछे हटने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चुपके से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ( PLA ) सीमा के पास ही अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी है। इस खुलासे के बाद से चीन की नापाक हरकत की पोल खुल गई है।

LAC dispute : लद्दाख में नहीं माना China तो इस बार India भी सबक सिखाने के लिए है तैयार

ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है कि चीनी आर्मी लद्दाख के पास में अपनी सीमा पर भारी मात्रा विध्वंसक हथियार और बॉम्बर जेट तैनात कर रही है। तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि चीनी वायुसेना ने LAC के करीब काशगर एयरपोर्ट पर कई बॉम्बर जेट तैनात किए हैं।

Investigating reports regarding #China's PLA Air-force deployments at #Kashgar Airport, satellite images spot strategic long range bombers along with other assets on site, factoring in the distance from #Ladakh, the deployment could be part of the #IndiaChinaFaceOff pic.twitter.com/Jm9VvSETFe