तीन बम धमाकों से दहला अफगानिस्तान, 15 की मौत, 50 घायल

काबुल। अफगानिस्तान में सिलसिलेवार बम धमाके ( Afghanistan Serial Blast ) की जानकारी मिल रही है। राजधानी काबुल ( Kabul blast ) में एक के बाद एक लगातार तीन धमाके हुए हैं। अफगानिस्तान की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में अफगान अधिकारियों ( afghan police ) के हवाले से बताया गया कि धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस धमाके में 50 लोग घायल हो गए हैं।

इन धमाकों के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल, पुलिस ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है।

5 civilians killed and 10 wounded in three explosions in Kabul, Afghanistan: Pajhwok Afghan News pic.twitter.com/89mCjSWIvn