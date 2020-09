South China Sea Tension: ताइवान ने चाइनीज फाइटर जेट सुखोई-35को मार गिराया, वीडियो वायरल

ताइपे। दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने चीन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें सामने आ रही है कि ताइवान ने एक चीनी फाइटर जेट सुखोई-35 को मार गिराया ( Taiwan Shot Down Chinese fighter jet Sukhoi-35 ) है। विमान का मलबा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक चीन और ताइनवान की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि चीनी लड़ाकू विमान सुखोई-35 ताइवान के एयरस्पेस में घुस गया, जिसके बाद ताइवानी सेना ने कार्रवाई करते हुए इसे मार गिराया। बताया जा रहा है कि ताइवान ने इस विमान को मार गिराने के लिए अमरीकी पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमा किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जब ताइवान एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए चीनी फाइटर जेट सीमा में घुस आया तो कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी चीनी विमान ताइवान के एयरस्पेस में बना रहा। इसके बाद ताइवान ने कार्रवाई करते हुए विमान को मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस घटना में पायलट घायल हो गया है।

Exclusive #ViralVideo of #Su35 pilot after being shot down over #Taiwan Strait. #Chinese jets undertake aggressive intrude on into #Taiwanese workspace on several occasion. But looks like #US #Taiwan had enough.



This happens while #IndianArmy troops flanked #PLA at #LAC pic.twitter.com/wJ5qMjsS2s