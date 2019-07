दक्षिण कोरिया का दावा, रूसी लड़ाकू विमानों ने किया हवाई सीमा का उल्लंघन, मास्को का इनकार

सियोल। दक्षिण कोरिया ने रूसी लड़ाकू विमानों ( russian jets ) पर फायरिंग करने का दावा किया है। देश के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी लड़ाकू विमान ने देश की हवाई सीमा ( South korean Air space ) का उल्लंघन किया था, जिसपर चेतावनी देते हुए उनपर फायरिंग की गई।

मंत्रालय के मुताबिक एक साथ कई रूसी लड़ाकू विमान देश के पूर्वी हिस्से में प्रवेश कर गए थे।

रूसी विमानों ने दो बार की घुसपैठ की कोशिश

मीडिया को जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी लड़ाकू विमानों ने दक्षिण कोरियाई हवाई क्षेत्रों में दो बार घुसपैठ करने की कोशिश की।

इसके बाद वायुसेना को मजबूरन विमानों को खदेड़ना पड़ा और चेतावनी देते हुए हवाई फायरिंग की गई। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे लड़ाकू विमान हवाई सीमा में घुसे थे। इस दौरान करीब तीन मिनट तक ये विमान सीमा के अंदर रहे।

दक्षिण कोरिया ने तैनात किया F-15k और F-16k लड़ाकू विमान

इसके बाद करीब आधे घंटे बाद फिर से सभी विमान वापस लौटे। कोरियाई सेना के मुताबिक इस बार ये विमान चार मिनट तक सीमा में रहे। इसकी जवाबी कार्रवाई में वायुसेना ने कई F-15k और F-16k लड़ाकू विमान तैनात किए। इसके साथ ही कई राउंड हवाई फायरिंग कर चेतावनी दी।

South Korean jets fired about 360 rounds of warning shots at a Russian military jet that allegedly entered South Korean airspace on Tuesday, while Russia denies any violation of Korean airspace and accused Korean pilots of showing reckless behavior.#SouthKorea #Russia pic.twitter.com/2QjJBVVEZL