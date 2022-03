भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में गहराया खाद्य संकट, एक ब्रेड के लिए चुकानी पड़ रही इतनी कीमत

चीन के कर्ज में डूबा श्रीलंका (Sri Lanka) कंगाल हो चुका है। श्रीलंका में लगातार महंगाई और भूखमरी बढ़ती जा रही है। खाद्य संकट भी गहराता जा रहा है। आलम यह है कि खाने की चीजें लेने के लिए लोगों को ज्यादा कीमत को चुकाना पड़ ही रही है साथ ही लंबी-लंबी कतारों में घंटों खड़ा होना पड़ रहा है।

श्रीलंका के लिए चीन से कर्ज लेना गले की फांस बनता जा रहा है। कर्ज में डूबे देश में अब खाद्य संकट भी गहराता जा रहा है। श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक स्थिति इतनी विकट है कि उसके पास ईंधन की दो खेप के भुगतान के लिए पर्याप्त मात्रा में अमेरिकी डॉलर भी नहीं है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री उदय गम्मनपिला ने पिछले दिनों खुद माना कि सरकार की हालात बहुत खराब हो चुकी है। दरअसल श्रीलंका का खाद्य संकट (Sri Lanka Economic Crisis) इतना गहरा गया है कि वहां लोगों के लिए सोना खरीदने से ज्यादा मुश्किल दूध और ब्रेड खरीदना हो गया है।

Sri Lanka Food Crisis Milk and Bread Out Of Stock