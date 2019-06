PM मोदी के लिए श्रीलंका ने बिछाई पलकें, मोदी के लिए खुद छाता पकड़े दिखे राष्ट्रपति सिरीसेना

कोलंबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) दूसरी बार कार्यकाल संभालने के बाद अपनी पहली विदेश दौरे पर पहले मालदीव और फिर रविवार को श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पूरा कोलंबो मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि पीएम मोदी के स्वागत में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरीसेना ( President Maithripala Sirisena ) खुद ही शरीक हो गए। सिरीसेना एक आम नागरिक की तरह मोदी का स्वागत करते दिखाई दिए। जब मोदी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पहुंचे तो सिरीसेना ने खुद ही आगे बढ़कर छाता पकड़ा और मोदी को बारिश से बचाया।

