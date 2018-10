श्रीलंका में राजनीतिक संकट गहराया, स्पीकर ने राजपक्षे की बजाय रानिल विक्रमसिंघे को माना प्रधानमंत्री

कोलंबोः श्रीलंका में सियासी घमासान के बीच रविवार को उस समय राजनीतिक संकट और गहरा गया जब संसद के स्पीकर ने राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की बजाय बर्खास्त पीएम रानिल विक्रमसिंघे को मौजूदा प्रधानमंत्री करार दिया। तीन दिन पहले पद से हटाए गए रानिल विक्रमसिंघे को स्पीकर ने प्रधानमंत्री घोषित कर राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि राष्ट्रपति सिरीसेना ने शुक्रवार को विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।

Sri Lanka speaker recognises ranil wickremesinghe as Prime Minister, three days after his sacking by the President pic.twitter.com/9MaSI3n9ID

राजनीतिक संकट पर भारत की पैनी नजर

श्रीलंका में जारी राजनीतिक संकट पर भारत भी नजर बनाए हुए है। भारत ने इस समय श्रीलंका के लिए वेट ऐंड वॉच पॉलिसी पर चलने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने रविवार को कहा कि भारत सरकार संवैधानिक संकट के बावजूद श्रीलंका के लोगों को विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली सहायता रखेगा। दरअसल भारत श्रीलंका की मौजूदा स्थिति पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रहा है। महिंदा राजपक्षे की नियुक्ति अगर असंवैधानिक तरीके से घोषित हो जाएगी तो किसी भी हाल में भारत राजपक्षे को प्रधानमंत्री नहीं मानेगा।

The Ministry of External Affairs asserted that India would continue to extend development assistance to the people of Sri Lanka amid an unprecedented constitutional crisis in the island nation



Read @ANI Story | https://t.co/71i36CjyfK pic.twitter.com/uZce37wxcC