Issei Sagawa japan: जिंदगी भर खुला घूमता रहा नरभक्षी हत्यारा, 73 की उम्र में हुई मौत

पेरिस में सहपाठी को मारा, खाया

जापान के कोबे का निवासी सागावा 1981 में पेरिस (Paris) में पढ़ रहा था। उसने अपनी साथी डच छात्र रेनी हर्टवेल्ट (Renée Harteveldt) को अपने घर आमंत्रित किया। उसने उसके गले में गोली मारी, उसके साथ बलात्कार (rape) किया फिर तीन दिनों तक उसके शरीर के कुछ हिस्सों को खाता रहा। उसके बाद उसने स्थानीय पार्क में शव के अवशेषों को निपटाने का प्रयास किया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

बोला— मांस खाने के लिए मारा

फ्रांस में जब पुलिस ने सागावा को ढूंढा और उससे पूछताछ की तो उसने बड़े आराम से स्वीकार किया कि मैंने उसका मांस खाने के लिए उसे मार डाला। सागावा को फ्रांस की जेल में बंद कर दिया गया और अंत में दो साल बाद जब उस पर मुकदमा चलाने का समय आया, तो फ्रांसीसी न्यायाधीश जीन-लुई ब्रुगुएरे (Jean-Louis Bruguère) ने उसे कानूनी रूप से पागल घोषित कर दिया और मुकदमा चलाने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया।

जापान में खुला घूमता रहा

फ्रांस में सागावा पर आरोप हटा दिए गए और उसे पागलखाने भेजने का आदेश दिया। फिर उन्होंने उसे वापस जापान भेज दिया, जहां उसे अपने बाकी दिन जापानी मानसिक अस्पताल में बिताने थे। लेकिन उसने नहीं किया। फ्रांस में आरोप हटा दिए गए थे, अदालती दस्तावेज सील कर दिए गए थे और जापानी अधिकारियों को जारी नहीं किए जा सकते थे। इसलिए, जापानियों के पास सागावा के खिलाफ कोई मामला नहीं था और उसे मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 12 अगस्त 1986 को, सागावा ने टोक्यो के मत्सुजावा मनश्चिकित्सीय अस्पताल में जांच हुई, तब से वह आजाद घूमता रहा।

बदनामी को किताब लिखकर भुनाया

सागावा ने अपने अपराध को रहस्य नहीं बनाया और अपनी बदनामी को भुनाया। जिसमें 'इन द फॉग' (In the Fog) नामक एक उपन्यास जैसा संस्मरण भी शामिल है जिसमें हत्या के बारे में विस्तार से बात की है। उसने अपने कई साक्षात्कारों और 2017 के एक वृत्तचित्र, 'कैनिबा' में घटना के विवरण और नरभक्षण के जुनून पर बात की। वह कहता था कि मैं सहपाठिन को मारना नहीं चाहता था, बस मांस खाने की 'सहज इच्छा' थी! सागवा की 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे हाल की किताब का नाम एक्सट्रीमली इंटिमेट फैंटसीज ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स (Extremely Intimate Fantasies of Beautiful Girls)है और यह खुद के साथ-साथ प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा खींची गई तस्वीरों से भरी हुई है।

भाई ने पूछा, क्या मुझे भी खा जाओगे

सागावाकथित रूप से मधुमेह से पीड़ित था और 2015 में उसे दो बार दिल का दौरा पड़ा था। टोक्यो में अपने भाई के साथ रहता था। सड़कों पर खुला घूमता था। 2018 में, फ्रेंच फिल्म निर्माताओं ने उसके भाई के साथ बातचीत रिकॉर्ड की। सागावा का भाई उससे पूछता है, 'तुम्हारे भाई हूं मैं, क्या तुम मुझे खाओगे?' सागावा चुपचाप उसे बस घूरता रहा। सागावा के अंतिम संस्कार के समय यह भाई ही उसके साथ था।