सन वेइडोंग होंगे भारत में चीन के अगले राजदूत, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कर चुके हैं काम

बीजिंग। अनुभवी राजनयिक सन वेइडोंग भारत में चीन के अगले राजदूत होंगे। एक महत्वपूर्ण फैसले में चीन ने दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ सन वेइडोंग को भारत में अगले राजदूत के रूप में नामित किया है। सन वेइडोंग बीजिंग में वर्तमान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ काम कर चुके हैं । सन वेइडोंग पाकिस्तान में चीनी राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में चीनी विदेश मंत्रालय के नीति और नियोजन विभाग के महानिदेशक हैं।

Congratulations to His Excellency Sun Weidong , who has been appointed as the new Ambassador of the People’s Republic of #China to #India - had the opportunity to welcome him home recently in #Beijing and wish him all the best for his important mission. pic.twitter.com/6jYzBbFtIh