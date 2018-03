नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तीन दिनों के विदेश दौरे पर बुधवार शाम को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंची। सुषमा स्वराज 9 वीं भारत-जापान रणनीतिक वार्ता में हिस्सा लेने के लिए जापान गईं हैं। सुषमा स्वराज अपने समकक्ष जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो के साथ वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगी।

आपको बता दें इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि जापान के साथ हमारे विशेष सामरिक एवं वैश्विक गठजोड़ को मजबूत बनाने की पहल के तहत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जापान रवाना हो गईं हैं।

EAM Sushma Swaraj arrives in #Tokyo, she is on a visit to #Japan from 28-30 March, & will be co-chairing the 9th India-Japan Strategic Dialogue with Japanese Foreign Minister, Taro Kono, on 29 March. pic.twitter.com/SWqOCIlZFw