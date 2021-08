तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया से की मान्यता देने की मांग, कहा- किसी को नहीं पहुंचाएंगे नुकसान

काबुल। अफगानिस्तान (Afghanistan) में कब्जा करने के बाद तालिबान ने मंगलवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दुनिया से मान्यता देने की मांग की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदी (Taliban Spokesperson Zabihullah Mujahid) ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दुनिया को भरोसा दिलाने की कोशिश की और कहा कि किसी भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। काबुल स्थित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास या संगठन को को नुकसान नहीं होगा।

महिलाओं को अधिकार दिए जाने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि शरिया कानून के तहत महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाएगा। महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में काम कर सकती हैं जहां उनकी जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा।

उन्होंने आगे कहा कि बीते 20 सालों में जिसने भी हमारे साथ युद्ध किया है, हमने सबको माफ कर दिया है। तालिबान किसी से बदला नहीं लेगा। पड़ोसी देशों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी धरती का इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं किया जाएगा। जबीहुल्ला मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान को अपने नागरिकों के लिए ऐसे नियम बनाने की छूट है जो उनके मूल्यों के हिसाब से सही हो। ऐसे में दूसरे देशों को उनका सम्मान करना चाहिए।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तालिबान की सरकार बन जाएगी तब ये स्पष्ट किया जाएगा कि शरिया कानून के तहत क्या-क्या छूट है और क्या-क्या नहीं। जबीहुल्ला मुजाहिद ने महिलाओं के मीडिया में काम करने के सवाल पर ये बात कही। बीते दिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक महिला पत्रकार ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अपना पहनावा बदल लिया।

"Taliban are committed to providing women their rights based on Islam. Women can work in the health sector and other sectors where they are needed. There will be no discrimination against women," TOLOnews quotes Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid as saying