ढाका। बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त हैं। उन्होंने अपने इस आरोप को साबित करने के लिए कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। उनका दावा है कि इस मामले में तीन को हिरासत में भी लिया गया है।

ट्वीट में तस्वीरें शेयर की

इसके साथ ही लेखिका का कहना है कि ये लोग याबा ड्रग्स (मैडनेस ड्रग नाम से प्रसिद्ध) की तस्करी के लिए पवित्र कुरान का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'बांग्लादेश में 3 रोहिंग्या गिरफ्तार। आरोपियों ने याबा, मैडनेस ड्रग की तस्करी के लिए अपने पवित्र कुरान का इस्तेमाल किया'। ट्वीट में गिरफ्तार हुए लोगों की और पवित्र कुरान की तस्वीरें भी शेयर की गयी हैं। तस्वीर में ड्रग्स के पैकेट भी देखें जा सकते हैं।

पहले भी हुई है गिरफ्तारी

आपको बता दें कि म्यांमार के करीब 6 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों ने इस वक्त बांग्लादेश में शरण ली है। और इस पहले भी कई बार इनपर अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगता रहा है। गौरतलब है कि समुद्र तट के पास होने के कारन बांग्लादेश में ड्रग तस्करी का रैकेट काफी बड़ा है। पिछले साल भी तीन रोहिंग्या मुसलामानों को बांग्लादेश के डिपार्टमेंट ऑफ नारकोटिक्स ने गिरफ्तार किया था।

UN की अपील

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसियों और गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) ने रोहिंग्य मानवीय संकट के लिए 2018 संयुक्त रिस्पांस प्लान जारी किया। इसमें करीब नौ लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 95.1 करोड़ डॉलर की राशि की अपील की गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, जेनेवा में शुक्रवार को यूएन में मीडिया के सामने अपील की घोषणा करते हुए एजेंसियों ने कहा कि इस योजना में म्यांमार के शरणार्थियों को जगह देने वाले 330,000 से ज्यादा असुरक्षित बांग्लादेशियों को भी शामिल किया गया है।

रोहिंग्या मानवीय संकट के लिए 2018 अपील शरणार्थियों के लिए यूएन हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी, आईओएम महाप्रबंधक विलियम स्वींग और बांग्लादेश में यूएन निवासी समन्वयक मिया सेप्पो द्वारा शुरू की गई है। यूएन एजेंसियों ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी आबादी को प्रतिदिन 1.6 करोड़ लीटर से ज्यादा स्वच्छ जल, प्रत्येक माह 12,200 मीट्रिक टन खाद्य पदार्थ और कम से कम 180,000 रोहिंग्या परिवारों को खाना पकाने वाले ईंधन की जरूरत है।

पिछले वर्ष कई रोहिंग्या मुसलामनों ने ली थी बांग्लादेश में शरण

गौरतलब है कि म्यांमार सेना पर साल 2017 के अगस्त में सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्याओं पर अत्याचार करने का आरोप लगा है। जिसमें कहा गया कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलामानों के गांवों को जलाया, हत्या की और उनके महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। इन घटनाओं के बाद ही वहां के कई मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ली। इसके बाद नवंबर 2017 में म्यांमार और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ जिसके चलते रखाइन से बांग्लादेश गए लोगों को म्यांमार ने वापस लेने का फैसला किया।

3 Rohingyas are arrested in Bangladesh. They used their holy Koran to smuggle Yaba, the madness drug. pic.twitter.com/zTGixI1AJT