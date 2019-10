आतंकी हाफिज ने गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दायर की याचिका, 28 अक्टूबर को होगी सुनवाई

लाहौर। आतंक के खिलाफ दौहरा चरित्र दिखाने वाले पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल गई है। दरअसल, आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सबसे बड़ी बात कि अदालत ने सोमवार को इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है।

अदालत ने इस मामले में पाकिस्तान की पंजाब सरकार व आतंकवाद रोधी विभाग से जवाब मांगा और कहा है कि इस पर 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

Lahore High Court has accepted application of Jamaat-ud-Dawah Chief Hafiz Saeed challenging his arrest in terror financing cases, two-member bench of the Lahore HC, after hearing the arguments, has sought detailed report from the Pak's Punjab govt&Counter Terrorism Dept on Oct28