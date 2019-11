थाइलैंड: पीएम मोदी ने बैंकॉक में गुरु नानक की याद में जारी किया सिक्का

बैंकॉक। थाइलैंड के तीन दिवसीय दौरे पर बैंकॉक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया।

इससे पहले बैंकॉक में आयोजित 'सवास्दी पीएम मोदी' सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी किया।

बैंकॉक में गूंजा मोदी-मोदी, पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित

इस अवसर पर मोदी ने तमिल क्लासिक 'तिरुक्कुरल' का थाई अनुवाद भी जारी किया। आसियान शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड के दौरे पर पहुंचे मोदी ने पहले दिन शनिवार को यहां भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'बैंकॉक में 'सवास्दी पीएम मोदी' सामुदायिक कार्यक्रम में भारी उत्साह।’

Thailand: Prime Minister Narendra Modi releases a commemorative coin marking the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev & also releases a Thai translation of Tamil classic 'Tirukkural', at the #SawasdeePMModi event in Bangkok. pic.twitter.com/EosGzVbkXY