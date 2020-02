चीन में भारतीयों को लाने के लिए मोदी सरकार फिर भेजेगी विमान, जारी किया हॉटलाइन नंबर

वुहान। भारत ने चीन के वुहान में मौजूद अपने नागरिकों को बचाने की एक और पहल है। यहां पर मौजूद भारतीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे अगर वह भारत लौटना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें। भारत की ओर से मेडिकल सप्लाई के लिए एक विमान को चीन भेजा जा रहा है। वापसी के दौरान खाली विमान से भारतीयों को लाने की कोशिश की जा रही है।

कोरोना वायरस की वजह से चीन में मौत का तांडव जारी, अब तक 1800 से अधिक की मौत

भारत ने चीन के वुहान में मौजूद अपने नागरिकों से अपील की है कि वे अगर भारत लौटना चाहते हैं तो हमारे हॉटलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। दरअसल, भारत मेडिकल सप्लाई के लिए अपने विमान चीन भेज रहा है और वापसी के दौरान इसमें मौजूद जगह का इस्तेमाल भारतीयों को वापस लाने में किया जाएगा।

चीन में मौजूद भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि भारत सरकार सप्ताह के अंत में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में चीन की मदद के लिए राहत विमान में मेडिकल सप्लाई भेजेगा। लौटते वक्त,विमान में सीमित जगह होगी। इसमें भारत आने के इच्छुक लोगों को बैठाया जाएगा। दूतावास का कहना है कि कई भारतीय नागरिक वुहान/हुबई में मौजूद हैं और भारत लौटना चाहते हैं, जो कि पहले ही भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं।

