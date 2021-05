किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच पानी को लेकर हुए हिंसक झड़प में 31 की मौत

नई दिल्ली। पानी को लेकर दो देशों के नागरिकों के बीच हुए विवाद में 31 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के नागरिकों के बीच सीमा पर पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद दोनों गुटों में हुई फायरिंग में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि बुधवार को यहां पर झड़प उस वक्त शुरू हुईं जब दोनों तरफ से लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इसके बाद गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच हो रही झड़पों ने हिंसक रुप ले लिया। इसके बाद दोनों देशों के नागरिकों के बीच शुरू हुई पत्थरबाजी में सुरक्षाबल भी शामिल हो गए। मामले ने धीरे-धीरे और भी तुल पकड़ लिया और फिर किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। इस घटना में सैंकड़ों लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद 10 हजार से अधिक लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पत्थरबाजी और फायरिंग की इस घटना में कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार, यह झड़प तजाकिस्तान के सुग्ग प्रांत और किर्गिस्तान के दक्षिणी बाटकेन प्रांत के बीच स्थित सीमा पर हुई। किर्गिस्तान की स्वास्थ्य मंत्री अलीज़ा सोल्टनबिकोवा ने टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में कहा है कि ये झड़पें गुरुवार को शुरू हुई और इनमें अब तक 31 लोगों की मौत हुई है जबकि 150 लोग घायल हुए हैं।

Update: #Kyrgyz death toll has risen to 31, Health Ministry says. Latest Tajik death toll 12, our reporter said. #Tajikistan hasn’t released casualty figures. Situation on Kyrgyz-Tajik border calm today, after 2 days of violence.