WHO ने कहा : China नहीं दे रहा सही जानकारी, COVID-19 मरीजों से भर रहे ICU, शमशानों में शवों की कतार

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization)के एक अधिकारी का कहना है कि चीन (China)कोरोना मामलों की रिपोर्टिंग और मुकाबले में दुनिया से पीछे चल रहा है। सरकारी आंकड़ों में गहन देखभाल के मामलों की अपेक्षाकृत कम संख्या दिखाई जा रही है लेकिन 'अजीब तरह से आईसीयू भरते जा रहे हैं'

WHO express serious concern over growing cases of COVID in China, ask China to share Data