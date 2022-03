कौन है भूमिका श्रेष्ठ, जिन्हें मिलने जा रहा है इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज का अवॉर्ड

देश और दुनिया में ट्रांसजेंडर के विकास के लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं, बावजूद इसके अब भी ट्रांसजेंडर को अपने जीवन यापन के लिए काफी मेहनत करना होती है। अब भी देश में ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों की हालत ठीक नहीं है, बराबरी का जीवन जीने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि इन्हीं किन्नरों में से कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अपने बलबूते पर ना सिर्फ अलग पहचान बनाई बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए। ऐसी ही एक ट्रांसजेंडर हैं नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ, जिन्हें इस बार 14 मार्च को इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज का अवॉर्ड मिलने जा रहा है। आइए भूमिका श्रेष्ठ को और करीब से जानते हैं।



नेपाल के काठमांडू में हुआ जन्म



भूमिका श्रेष्ठ का जन्म 11 जनवरी 1988 को नेपाल के काठमांडू में हुआ। घर वालों ने भूमिका को बतौर पुरुष पहचान दी। लेकिन समय के साथ भूमिका ने अपने पहचान छिपाने की बजाए खुद को ट्रांसजेंडर के तौर पर पहचाना जाना ज्यादा ठीक समझा।



भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की। इसके बाद वो अभिनेत्री बनीं और अब एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। भूमिका श्रेष्ठ एक नेपाली कार्यकर्ता हैं। भूमिका श्रेष्ठ थर्ड जेंडर एक्टिविस्ट हैं और वर्तमान में ब्लू डायमंड सोसाइटी के साथ काम कर रही हैं।

Who Is Bhumika Shresth Who will Be Awarded By International Women Of Courage Award