पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी: रिपोर्ट्स

लाहौर। जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मशाल मलिक को लेकर एक चौंकानेवाली जानकारी मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मशाल मलिक बुधवार को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुईं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है।

Mashaal Malik, wife of arrested separatist leader Mohammad Yasin Malik, addressed a flag hoisting ceremony in Islamabad, on Pakistan's Independence Day today: Pakistan media. (File pic of Yasin Malik) pic.twitter.com/rpakcyu4Qz