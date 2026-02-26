Panchang: आज का पंचांग 27 फरवरी 2026: आंवला एकादशी व्रत, जानिए राहुकाल और शुभ चौघड़िया

Aaj ka Panchang 27 February 2026: आज का पंचांग 27 फरवरी 2026, शुक्रवार धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है, जिसे आंवला एकादशी और रंगभरी ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। दिन में आयुष्मान योग और सर्वार्थसिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जो नए कार्यों के शुभारंभ के लिए उत्तम माने गए हैं। राहुकाल, दिशा शूल, शुभ चौघड़िया, चन्द्र राशि परिवर्तन और आज जन्म लेने वाले बच्चों के नामाक्षर तक की सम्पूर्ण जानकारी यहां विस्तार से दी जा रही है।