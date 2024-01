खरीदारी के लिए बेहद शुभ है नया साल 2024, इन अवसरों पर घर में नया सामान लाने से आती है समृद्धि

भोपालPublished: Jan 03, 2024 11:44:07 am Submitted by: Pravin Pandey

auspicious time for shopping in New Year 2024 नया साल 2024 कारोबार और खरीदारी के लिए विशेष है। जानें इस साल शुभ योग में खरीदारी के कब-कब बनेंगे मौके।

नए साल 2024 में सैकड़ों शुभ योग खरीदारी से होंगे लाभ

auspicious time for shopping in New Year 2024 नया साल ज्योतिषीय गणना के अनुसार बाजार और कारोबार के लिए खास रहने वाला है। खरीदारी के लिए भी ये वर्ष विशेष शुभ रहेगा। खरीदारी के लिए विशेष शुभ माने जाने वाले गुरु और रवि पुष्य योग का संयोग साल में छह बार बनेगा। इसमें चार बार गुरु पुष्य योग और दो बार रवि पुष्य योग का संयोग बनेगा। 25 बार अमृत सिद्धि योग और 113 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि विशेष योग में खरीदारी शुभ होगी।