Budh Gochar 2023: बुध करने जा रहे हैं गोचर, इन राशियों को सबसे ज्यादा मिलेगा इस राशि परिवर्तन का लाभ, होंगी मालामाल

भोपालPublished: Mar 28, 2023 01:10:47 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Budh Gochar 2023 in march, these zodiac sign will have been rich: वे दोपहर 3 बजकर 28 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध मंगल की इस राशि में 7 जून 2023 तक रहेंगे। बुध गोचर की इस अवधि में सबसे ज्यादा लाभ कमाएगी राशि चक्र की 12 राशियों में से केवल 3 राशियां। हालांकि इस दौरान कुछ राशियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें बुध का गोचर किन राशियों के लिए ला रहा है खुशियां, किसकी चमका रहा है किस्मत...