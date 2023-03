Budhaditya Rajyoga2023: बुध के राशि परिवर्तन से बन रहा है बुधादित्य राजयोग, 16 मार्च से दोगुनी-चौगुनी होगी इनकी इनकम

भोपालPublished: Mar 15, 2023 03:32:01 pm Submitted by: Sanjana Kumar

budhaditya rajyoga 2023, surya-budh ki yuti in meen rashi effects on all zodiac signs: बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। इस राजयोग का राशि चक्र की सभी 12 राशियों पर शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं, जिन्हें हम भाग्यशाली कह सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग से इन्हें आकस्मिक धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा और मान- सम्मान मिलेगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा आपको बता रहे हैं इस अवधि में किन राशियों का चमकने वाला है भाग्य...