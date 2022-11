Career Astrology- राशि के अनुसार कॅरियर जो दिलाए आपको सफलता

यदि आप भी अपने या अपने बच्चों के कॅरियर के चुनाव को लेकर कुछ दुविधा में हैं, तो ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इसमें उनकी राशि जिनके कॅरियर (Career Astrology for your whole life) को लेकर आप विचार कर रहे हैं काफी मदद कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकारों के अनुसार किस राशि के जातक कौन-से करियर या व्यवसाय में अधिकांश सफलता (Career Astrology for your whole life) पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकार पंडित एके शुक्ला के अनुसार ध्यान रहे इसके लिए आपको सही राशि मालूम का होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग अपना नाम राशि के इतर रख लेते हैं, ऐसे में राशि कुछ और होने व नाम कुछ और होने पर समस्या खड़ी हो जाती है। चलिए जानते हैं राशि के अनुसार कॅरियर और सफलता (Career Astrology) किस क्षेत्र में अधिकतम रहती है-

1) मेष राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Aries- Career According Your Zodiac Sign)

Career Astrology: मंगल ग्रह इन राशि वालों का स्वामी होता है। यह साहस और ऊर्जा का कारक होता है। ऐसे में ज्योतिष के अनुसार मेष लग्न वाले जातकों के लिए इंजीनियरिंग, सैन्य और पुलिस क्षेत्र सही रहता है। इसके अलावा वकालत, चिकित्सक, ड्राइविंग, जौहरी और कम्प्यूटर क्षेत्र जैसे व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होती है।

2) वृषभ राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Taurus- Career According Your Zodiac Sign)

Career Astrology: इस राशि का स्वामी शुक्र होता है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन, पार्टनर, वैभव आदि का कारक होता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे में वृष राशि के जातकों के लिए कला, विलासिता की वस्तुएं, पेंटिंग, गायक, नृत्य, संगीत, सिनेमा, अभिनय, फैशन आदि क्षेत्र अनुकूल होते हैं। आपके लिए कृषि, धातु, होटल आदि से संबंधित व्यवसाय शुभ होता है।

3) मिथुन राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Gemini- Career According Your Zodiac Sign)

Career Astrology: बुध ग्रह को ज्योतिष में मिथुन राशि का स्वामी माना जाता है। यह ग्रह संवाद, गणित, कॉमर्स और बुद्धि का कारक होता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे में मिथुन राशि वालों को बैंकिंग, लिपिक, लेखन, मीडिया रिपोर्टर, संपादन, भाषा विशेषज्ञ अनुवादक के क्षेत्र में करियर बनना चाहिए।



4) कर्क राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Cancer- Career According Your Zodiac Sign)

Career Astrology: कर्क राशि का चंद्रमा की स्वामित्व वाली राशि है। चंद्र ग्रह मन और माता का कारक होता है। ऐसे में ज्योतिष के अनुसार इस राशि वाले जल व कांच से सबंधित कार्यों में सफलता पाते हैं। इसलिए आपको शील पेय, लांडरी, नाविक, डेयरी फार्म, होटल, कारोबार, बर्फ, जहाज, रसायन विज्ञान सुगंधित पदार्थ, अगरबत्ती, फोटोग्राफी, चित्रकारी, पुरातत्व, इतिहास सामाजिक कार्यकर्ता आदि व्यवसाय चुनना चाहिए।

5) सिंह राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Leo- Career According Your Zodiac Sign) Career Astrology: सूर्य ग्रह के स्वामित्व वाली राशि सिंह है। हिन्दू ज्योतिष में सूर्य ग्रह पद-प्रतिष्ठा, आत्मा, पिता, लीडर आदि का कारक होता है। ऐसे में ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि के जातकों को राजनयिक, प्रशासनिक, अधिकारी वर्ग, शासकीय पद पर कार्य करना चाहिए। इसके अलावा इन्हें औषधि, स्टाक एक्सचेंज कपड़ा, रूई, काग़ज़, स्टेशनरी, घास, फल से संबंधित व्यवसाय में भी सफलता देता है।

6) कन्या राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Virgo- Career According Your Zodiac Sign)

Career Astrology: ज्योतिष में कन्या राशि पर बुध का स्वामित्व माना गया है। यह संवाद, बुद्धि, वाणी, गणित, ज्योतिष आदि का कारक होता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे में कन्या राशि के जातकों को ज्योतिष, वायु, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षक, खुदरा, विक्रेता, लिपिक, रुपयों का लेन-देन, स्वागतकर्ता, बस ड्राइवर, रेडियों-दूरदर्शन के कलाकार, नोटरी, कम्प्यूटर आदि क्षेत्रों में करियर बनाना चाहिए।



7) तुला राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Libra- Career According Your Zodiac Sign)

Career Astrology: इस राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह योवन, सुंदरता, आभूषण, ऐश्वर्य, काम शास्त्र आदि का कारक होता है। ज्योतिष के अनुसार तुला राशि के जातकों को मनोचिकित्सक, अन्वेषक, जासूस, बही खाता रखने वाला, खजांची, बैंक क्लर्क, टाइपिस्ट, लेखा परीक्षक, पशुओं से उत्पन्न वस्तुएं जैसे दूध, घी, ऊन आदि का क़ारोबार करना चाहिए।



8) वृश्चिक राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Scorpio- Career According Your Zodiac Sign)

Career Astrology: मंगल ग्रह को वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है। ज्योतिष विज्ञान में मंगल को ऊर्जा, साहस, मकान, भूमि आदि का कारक माना जाता है। अतः ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों को करियर में सफलता पाने के लिए केमिस्ट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, भवन निर्माण, मार्केटिंग, देश सेवा, टेलीफोन, विद्युत खनिज तेल, नमक, औषधि, घड़ी, रेडियो, दार्शनिक, जासूस आदि क्षेत्रों में हाथ आज़माना चाहिए।

9) धनु राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Sagittarius- Career According Your Zodiac Sign)

Career Astrology: इस राशि का स्वामी गुरु होता है। ज्योतिष बृहस्पति ग्रह को गुरु, ज्ञान, सुख, देवता, मित्र, पुत्र आदि का कारक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस राशि के जातकों के लिए अध्यापन, लेखक, संपादक, शिक्षा विभाग, कानून, वकालत, लेखन, कार्य, क्लर्क, उपदेशक, स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, धर्म सुधारक, प्रकाशन, दलाल, आयात-निर्यात, खाद्य पदार्थ, चमड़े का व्यापार, बैंकर आदि क्षेत्र अनुकूल होते हैं।



10) मकर राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Capricorn- Career According Your Zodiac Sign)

Career Astrology: शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर है। ज्योतिष में शनि ग्रह शस्त्र, यात्रा, चाकरी, भैंस, ऊँट, घोड़ा, हाथी, शिल्प, नीलम आदि का कारक होता है। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों को ज्योतिष के अनुसार प्रबंधन, बीमा विभाग, बिजली, कमिशन, मशीनरी, ठेकेदारी, सट्टा, आयात-निर्यात, रेडीमेड कपड़ा, राजनीतिक, खिलौना, खनन, वन उत्पाद, बागवानी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए।



11) कुंभ राशि वाले कौन-से करियर व व्यवसाय में तरक्की करेंगे (Aquarius- Career According Your Zodiac Sign)

Career Astrology: कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है। शनि को शस्त्र, यात्रा, चाकरी, शिल्प, नीलम आदि का कारक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि के जातकों को इससे संबंधित व्यवसायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही आपको शोध कार्य, शिक्षण कार्य, ज्योति-तांत्रिक, प्राकृतिक, उपचारक, दार्शनिक, चिकित्सकीय, कम्प्यूटर, वायुयान, मैकेनिक, बीमा, ठेकेदारी आदि क्षेत्र में भी सफलता मिलने की संभावना रहती है।