कॅरियर राशिफल 2022 : ये साल सभी 12 राशियों को क्या देकर जाएगा

नौकरी या कॅरियर का प्रतिनिधित्व कारक ग्रह शनि साल 2022 में प्रबल ग्रह गोचर के तहत 29 अप्रैल से 70 दिनों तक कुम्भ में भ्रमण जारी रखेगा। इसके पश्चात 12 जुलाई को मकर राशि में वापसी के बाद शनि यहीं रहेगा।

career chart of all zodiac in year 2022