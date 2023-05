इन तारीखों में जन्मे बच्चे होते हैं आइंस्टीन, बुद्धि के दम पर पूरा जीवन पाते हैं सफलता, जीते हैं रॉयल लाइफ

भोपालPublished: May 12, 2023 12:50:29 pm Submitted by: Sanjana Kumar

children born on these dates of any month are very sharp mind,live royal life: आज यहां हम ऐसे मूलांक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनमें जन्म लेने वाले बच्चे काफी तेज दिमाग के माने जाते हैं। यदि इनको थोड़ा गाइड किया जाए, तो ये अलबर्ट आइंस्टीन बन सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, इन बच्चों पर बुद्धि के देवता बुध और सूर्य की विशेष कृपा रहती है।