Daridra Yog: करोड़पति को भी सड़क पर ला सकता है दरिद्र योग, जानें कुंडली में कैसे बनता है यह भयंकर अशुभ योग

भोपालPublished: May 11, 2023 12:19:32 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Daridra Yog in Kundli is inauspicious, can make you beggar, remedy: कुछ योग ऐसे होते हैं जो बेहद अशुभ होते हैं। कुंडली के ये अशुभ योग जीवन के संघर्षों की भविष्यवाणी करवाते हैं। बच्चा जीवन भर आर्थिक परेशानियों से जूझेगा या फिर कुछ और बहुत ही अशुभ।