इन लोगों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए लोहे का छल्ला, कर देगा हालत खराब

भोपालPublished: Apr 08, 2023 07:31:20 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Do not Wear Iron ring in these conditions, Shani Dev will be angry: यही कारण है कि यह लोहे का छल्ला कभी-कभी मुश्किलें कम करने के बजाय बढ़ा देता है और कभी-कभी तो हालात बद से बदतर भी कर देता है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को लोहे का छल्ला भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। वहीं जिन्हें पहनना है, तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए।