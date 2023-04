First Sun Eclipse 2023: साल का पहला सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ेगा कोरोना, एस्ट्रो एक्सपर्ट बोले पाकिस्तान की राजनीति में आएगा भूचाल

भोपालPublished: Apr 06, 2023 07:01:47 pm Submitted by: Sanjana Kumar

First Sun Eclipse 2023:Corona will increase after solar eclipse: मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से ग्रह-नक्षत्रों में फेर-बदल होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्राकृतिक आपदा, माहामारी, वायरस जनित बीमारियां या फिर अशुभ घटनाएं जरूर दस्तक देती हैं। ये घटनाएं मानव जीवन पर संकट लाती हैं। ठीक उसी तरह इस साल भी एस्ट्रो एक्सपर्ट की नजर साल के इस पहले सूर्यग्रहण पर टिकी हुई है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कह रहे हैं एस्ट्रो एक्सपर्ट...