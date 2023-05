कभी भी ऐसे न रखें झाड़ू, मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज, घर में चली आएंगी बीमारियां और गरीबी

भोपालPublished: May 25, 2023 04:50:10 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Get Rid of Vastu dosh or attract money by Keeping broom in right place: वास्तु शास्त्र में लक्ष्मी का रूप मानी जाने वाली झाड़ू को कहीं भी और किसी भी स्थिति में रखने से मां लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और घर से चली जाती हैं। इसीलिए वास्तु शास्त्र में झाड़ू के इस्तेमाल से लेकर उसके रख-रखाव के कुछ नियम बताए गए हैं। जिनका पालन नहीं किया जाए, तो घर से मां लक्ष्मी चली जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है।