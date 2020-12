वास्तु शास्त्र : मनी प्लांट रखने की शुभ और अशुभ दिशा

घर में लगने वाले पौधे में तुलसी (Tulsi) के बाद मनीप्लांट (Money Plant) का ही स्थान होता है। इसे कई से नामों जैसे गोल्डन पोथास, हंटर्स रोब, सिल्वर वाइन और टेरो वाइन से भी जाना जाता है। इसे डेविल्स वाइन (Devils Wine) भी कहते हैं। वास्तु के अनुसार, बहुत से पौधे (Plant) ऐसे होते हैं जो घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

घर पर मनी प्लांट लगाना बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल Money plant के संबंध में कहा जाता है कि ये एक सुख समृद्धि वाला पौधा है जो हमेशा धन की वर्षा करता है ये तो बात रही Money plant की जो अपने आप मे खुद ही बहुत famous है। इससे आसपास के वातावरण (Atmosphere) में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा (Negative energy) सकारात्मकता (Positive) में बदल जाती है। मगर जानकारों के अनुसार इसे लगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है, अन्यथा इसका बुरा प्रभाव पड़ने में देर नहीं लगती है। आइये जानते हैं मनी प्लांट कब कहां कैसे लगाएं...

दिशा जहां लगाएं मनी प्लांट

मनी प्लांट को वास्तु शास्त्र में बहुत ही महत्व दिया गया है। वास्तु के मुताबिक, मनी प्लांट को घर की दक्षिण दिशा (South Direction) में लगाना चाहिए। इस दिशा में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इससे घर में अन्न व धन की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही घर में चल रहे लड़ाई-झगड़े दूर होकर रिश्तों में मिठास आती है। साथ ही इसे घर की उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने की कभी गलती ना करें। नहीं तो इसका विपरीत असर होगा। ऐसे में घर पर मौजूद सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक में बदल जाएगी।

हमेशा हरे-भरे रखें पत्ते

मनी प्लांट के पत्ते हमेशा साफ व हरे-भरे होने चाहिए। साथ ही खराब व मुरझाई पत्तियों को छांट कर निकाल दें। इससे आपका मनी प्लांट देखने में सुंदर और हरा भरा दिखेंगा असल में, यह खुशहाली व सुख-समृद्धि का-सूचक माना जाता है। इसलिए इसका अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत होती है जरूरत अनुसार पानी डालते रहें, नहीं तो इसका नेगेटिव असर घर-परिवार पर पड़ेगा।

ऊपर की ओर रखें पौधे की बेल

सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाले पौधे की बेल (ऊपर का भाग ) को हमेशा ऊपर की ओर रखें। ताकि आपका और इस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का मनोबल हमेशा ऊपर रहे गलती से भी इसकी बेल को जमीन पर गिरने ना दें। इससे आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपका मनोबल टूट सकता है|

घर के बाहर लगाने से बचें

मनी प्लांट के पौधे को कभी भी घर के बाहर लगाने की भूल ना करें। इस घर के आंगन व अंदर की ओर लगाना शुभ माना जाता है। घर मनी प्लांट को शुक्रवार को लगाना शुभ माना जाता है। इस पौधे को घर के बाहर न लगाने का एक और बड़ा कारण है कि खुले में बहुत सी नकारात्मक शक्तियां विचरती है, जिनके संपर्क में आकर ये सूख जाता है। इतना ही नहीं बाहर का तापमान भी इसके अनुकूल नहीं होता, आपको पता ही है अधिक गर्मी या ठंड को मनी प्लांट सहन नहीं कर सकता।

शुक्र को मजबूत करता है मनी प्लांट

माना जाता है कि मनी प्लांट शुक्र को ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह शुक्र को मजबूत करता है। भाग्य के कारक शुक्र के मजबूत होने का अर्थ सीधे आपके धन, संपत्ति एवं सुख से है। शुक्र को समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए ऑफिस या व्यवसाय में बरकत चाहते हैं, तो इसे कार्य स्थल पर अवश्य लगाएं।



बोतल में मनी प्लांट : Keep this in mind before putting the money plant in the bottle

: Money plant को बोतल में लगने से पहले उस बोतल को जिस मे आप लगा रहें उसे एक गोला आकार मे काट ले ताकि आपको बोतल के पानी change करने मे कोई परेशानी ना हो।

: Money plant को कभी भी खींच कर नही तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे money plant का अपमान होता है। इसको काट कर ही निकलें।

: Money plant के बोतल वाले पानी को हफ्ते मे change करते रहना चाहिए इस से पानी भी साफ रहेगा और उस पानी मे कीड़े भी नही दिखेंगे।

: Money plant के नीचे के जड़ की सारी पत्तियो कैची की मदद से काट लेना चाहिए और ऊपर के तरफ 2 3 पत्तियों ही छोड़नी चाहिए और आप इसे घर के किसी भी कोने मे रख देंगे तो यह बहुत ही सुन्दर दिखेगा...



बड़ी बेल मतलब समृद्धि

ऐसी मान्यता है कि मनी प्लांट की बेल का बढ़ना फायदेमंद है. इसलिए हरी-भरी तथा ऊपर की ओर जाती बेल प्रसन्नता की बात है, क्योंकि बेल का फैलना समृद्धि के आने का संकेत है। हां, बेलों को नीचे की तरफ न बढ़ने दें, नीचे की तरफ जाती बेल विकास में बाधक है।