22 अप्रैल को बन रहा है ये विनाशकारी योग, अगले 6 महीने इन राशियों पर रहेंगे भारी, संकट से बचने करें ये उपाय

भोपालPublished: Apr 21, 2023 05:37:25 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Guru Chandal Yoga 2023 will be inauspicious for these people till next 6 months: आपको बता दें कि सूर्य देव 14 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जिससे कई राशियों के लिए यह योग बहुत सामान्य भी रहने वाला है। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं, जिन पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें गुरु चांडाल योग की 6 महीने की अवधि में किन राशियों को रहना होगा सतर्क, साथ ही यह भी गुरु चांडाल योग के अशुभ प्रभावों को कम करने के उपाय...