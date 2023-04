Guru Pushya yog 2023: आज जरूर खरीदें सोना या प्रोपर्टी, कभी खाली नहीं होगा आपका खजाना, हमेशा भरी रहेगी तिजोरी

भोपालPublished: Apr 27, 2023 12:56:17 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Guru Pushya yoga 2023 buy gold today to get good luck and happiness: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गुरु पुष्य योग में खरीदा गया सोना या फिर अन्य संपत्ति हमेशा के लिए स्थायी रहती हैं, इनमें कभी कमी नहीं आती, बल्कि हमेशा इजाफा ही होता है। यही कारण है कि लोग सोना या चांदी के साथ ही घर या अन्य प्रोपर्टी खरीदने के लिए गुरु पुष्य योग का इंतजार करते हैं। वहीं माना जाता है कि इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है।