आज से इन राशियों पर बरसेगी देव गुरु बृहस्पति की कृपा, हर काम में मिलेगा भाग्य का साथ

भोपालPublished: Apr 27, 2023 12:11:23 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Guru udaya in pushya nakshatra career will be shine of this zodiac/guru pushya yoga 2023 impact on all zodiac sign in hindi: आपको बता दें कि गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग 27 अप्रैल 2023 को सुबह 7 बजे से शुरू हो रहा है, यह 28 अप्रैल को सुबह 6 बजकर 7 मिनट तक रहेगा। यही नहीं शुभ संयोग यह भी है कि इस दिन शनिदेव कुंभ राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान रहेंगे। एक साथ दो ग्रहों का अपनी राशि में होना इसे और भी शुभ बना रहा है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें आखिर कौन-कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां जिन्हें मिलने वाला है लाभ ही लाभ...