आपके परिवार में झगड़े हो रहे तो देख लें घर में ये किताब तो नहीं

भोपालPublished: Jan 13, 2024 03:30:21 pm Submitted by: Pravin Pandey

why mahabharata not kept homeVastu tips वास्तु शास्त्र के अनुसार कई बार बहुत छोटी चीजों का हमारी जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। फिर वह घर की दिशा हो या उसमें रखी वस्तुएं। माना जाता है कि इनमें से कई चीजें घर का वास्तु दोष दूर करती हैं तो कई बार वास्तु दोष का कारण बनती है, जिससे घर में आर्थिक संकट आता है, लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ वास्तुविदों की मानें तो घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो घर में यह किताब तो नहीं, क्योंकि मान्यता है कि इस किताब के कारण घर में कलह होता है।

महाभारत का वास्तु शास्त्र

कौन सी है वह किताब जिसके कारण घर में होता है कलह

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में महाभारत या इसकी कोई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। इस ग्रंथ में एक ही परिवार के दो पक्षों में घनघोर युद्ध का वर्णन है। इसके कारण मान्यता है जिस घर में यह किताब रहती है, उस घर में लड़ाई-झगड़े और कलह का माहौल बनता है और जिस जगह कलह रहता है वहां लक्ष्मी जी वास नहीं रहती। हालांकि इसी का एक हिस्सा श्रीमद्भागवतगीता हिंदू धर्म की सबसे पवित्र किताब में से एक मानी जाती है। इसको मंदिर में रखकर इसकी पूजा की जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ड्राइंग रूम या बेडरूम में तो भूलकर भी महाभारत या महाभारत की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए।