आँसू अगर सच्चे हैं तो भीतर आनंद ही आनंद है

अगर आँसू सच्चे हैं तो उनका संबंध उत्सव और आनंद से है , उनका संबंध जाते हुए दुःख से है। आँसूओं का अर्थ ये नहीं है कि तुम दुखी हो , आँसुओं का ये अर्थ भी हो सकता है कि तुम आनंदित हो। मुक्त अनुभव कर रहे हो , भीतर की जकड़ को छोड़ने के लिए। जैसे किसी ने कलेजा भींच रखा हो , और फिर ज़रा तुम तनाव मुक्त हो जाओ , ज़रा तुम आश्वस्त और स्वतंत्र अनुभव करो।

If tears are true, then joy is hidden inside