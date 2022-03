Mangal Gochar 2022- मंगल का कुंभ में गोचर, जानें किस राशि पर दिखाएगा क्या असर

Mangal Gochar April 2022: मेष से लेकर मीन तक किन राशियों को देगा लाभ और किन्हें पहुंचाएगा नुक्सान

- मंगल करेंगे शनि की राशि कुंभ में गोचर

- मंगल का अप्रैल 2022 में गोचर आपके व आपके अपनों के लिए कैसा रहेगा?

Updated: March 27, 2022 04:44:41 pm

Mangal Gochar 2022: देवताओं के सेनापति व पराक्रम के कारक मंगल के द्वारा किए जाने वाला कोई सा भी बदलाव हर राशि पर काफी विशेष प्रभाव छोड़ता है। वहीं अभी वर्तमान में चल रहे हिंदू वर्ष 2078 के राजा व मंत्री मंगल चंद दिनों बाद राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। उनका ये गोचर अप्रैल 2022 के प्रथम सप्ताह में न्याय के देवता शनि की राशि कुंभ में होने जा रहे हैं।

Mars transit to aquarius April 2022

ज्योतिष के जानकार एके शुक्ला के अनुसार नवग्रहों में बेहद खास Astrology (Mangal Gochar) मंगल को पराक्रम, आत्मविश्वास आदि का प्रतीक माना जाता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से, मंगल रियल एस्टेट व्यवसायों, इंजीनियरों, बिल्डरों, योद्धाओं, सैनिकों और सेना को दर्शाता है। मंगल के कुम्भ राशि में गोचर का विभिन्न राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा, जो प्रत्येक राशि पर अलग-अलग ग्रह के विशेष महत्व के आधार पर होगा।

पंडित शुक्ला के अनुसार गुरुवार 7 अप्रैल 2022 को 14:24 बजे अपनी उच्च राशि मकर से निकलकर न्याय के देवता शनिदेव की ही कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। जिसके बाद यह 16 मई 2022 तक इस स्थिति में रहेंगे।

Mangal Gochar 2022: मंगल के कुंभ राशि में गोचर का 12 राशियों पर प्रभाव 1. मेष राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Aries

आपकी ही राशि के स्वामी इस समय आपके एकादश भाव यानि आय भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहने के साथ ही कुछ बड़े अवसरों को प्रदान करेगा। इस समय आपको निवेश के माध्यम से काफी लाभ मिलने की संभावना के बीच आपको अपने कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जबकि इस दौरान आपको प्रेम संबंधों में कई तरह की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

2. वृषभ राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Taurus

मंगल का यह गोचर आपकी राशि के दसवें भाव यानि कर्म भाव में होगा। इस राशि के जातकों को यह गोचर नौकरी में नाम और प्रसिद्ध दिलाने के साथ ही कॅरियर और व्यापार में ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आर्थिक स्थिति में मजबूत के बीच इस समय आपको कुछ पारिवारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

3. मिथुन राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Gemini

मंगल गोचर इस दौरान आपकी राशि के नवम भाव यानि भाग्य भाव में करेगा। जिसके चलते आपके द्वारा धन के नए स्रोत बना लिए जाने से आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। यह गोचर नौकरी और व्यापार दोनों के लिए शुभ रहने के बीच इस समय आप भूमि या भवन में निवेश कर सकते हैं। इस समय पिता के साथ संबंध बनाकर रखने के साथ ही उनकी सेहत का भी ध्यान रखें।

4. कर्क राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Cancer

मंगल का गोचर इस समय आपकी राशि के आठवें भाव यानि आयु भाव में होगा। ऐसे में कार्य स्थल पर किसी सहकर्मी से वाद विवाद की संभावना के बीच ही व्यापार में जोखिम उठाने से बचना होगा। वरना, नुकसान हो सकता है। निजी जीवन में परेशानी खड़ी होने के साथ ही परिवार में किसी से मनमुटाव की संभावना के बीच घटना और दुर्घटना से इस समयवधि में बचकर रहना होगा।

5. सिंह राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Leo

मंगल का गोचर इस समय आपकी राशि के सातवें भाव यानि विवाह भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए एक प्रतिकूल स्थिति निर्मित करता दिख रहा है। इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ विवाद और तनाव से संबंधित समस्याओं का पदार्पण हो सकता है। वहीं इस समयावधि में सिंह राशि वालों के रिश्तों में खटास आने से रिश्ते कुछ समय के लिए सामान्य नहीं हो पाएंगे। जीवनसाथी के व्यवहार में भी बदलाव के चलते ये नाराज रहेंगे, जिससे छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव होगा।

वहीं जहां तक कॅरियर की बात है तो इस दौरान सिंह राशि के जातकों को व्यवसाय में अधिकतम लाभ होगा। वहीं नौकरीपेशाओं को अपने ऑफिस में प्रमोशन मिल सकता है। 6. कन्या राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Virgo

मंगल का गोचर इस समय आपकी राशि के छठवे भाव यानि रोग व शत्रु भाव में होगा। ऐसे में आपको प्रयासों में सफलता मिलने के बीच सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। वहीं इस गोचर अवधि में आपको वित्तीय लाभ होगा। खास बात ये भी है कि इस समयावधि मे आप अपने तमाम प्रयासों में सफल हो सकते है। इसके अलावा इस दौरान आपको अपने दुश्मनों पर जीत मिलेगी। नौकरीपेशा इस गोचर के दौरान बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं।

7. तुला राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Libra

मंगल का गोचर इस समय आपकी राशि के 5वें भाव यानि पुत्र व बुद्धि भाव में होगा। इस दौरान आपके कॅरियर में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। अत: कार्य स्थल पर इस समय आपको सतर्क रहना होगा। कुछ लोग आपकी छवि को इस समय खराब करने के प्रयास किया जा सकता है। उचित होगा कि व्यापार में इस समयावधि में जोखिम न उठाएं। निजी जीवन में भी समस्याएं आ सकती है।

8. वृश्चिक राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Scorpio

मंगल का गोचर इस समय आपकी राशि के 4वें भाव यानि सुख व माता के भाव में होगा। यह समयावधि आपके स्वभाव में आक्रमकता ला सकती है, जिसके कारण आपके बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। इस समय आपके संबंध परिवार, मित्र और रिश्तेदारों से खराब हो सकते हैं। इस दौरान संतान पक्ष संबंधी परेशानी के साथ ही आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा।

9. धनु राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Sagittarius

मंगल का गोचर इस समय आपकी राशि के तीसरे भाव यानि पराक्रम व छोटे भाई बहनों के भाव में होगा। इस समय भाई-बहनों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ और उन्नति के योग के बीच नौकरी में भी इस समयावधि में आपको सकारात्मक माहौल देखने को मिलेगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत होने के साथ ही आपके संबंध जीवनसाथी के साथ पहले से अच्छे रहेंगे।

10. मकर राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Capricorn

मंगल का गोचर इस समय आपकी राशि के दूसरे भाव यानि धन व वाणी भाव में होगा। आर्थिक पक्ष में वृद्धि के बीच इस समय आपके घर-परिवार का माहौल इस दौरान तनावपूर्ण रह सकता है। क्रोध में वृद्धि के साथ ही इस समय निवेश को लेकर सावधानी रखनी होगी। उचित रहेगा कि इस समय वाहन चलाने में सावधानी रखें। अन्यथा दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।

11. कुंभ राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Aquarius

मंगल का गोचर इस समय आपकी राशि के प्रथम भाव यानि लग्न में होगा। कॅरियर और नौकरी के मामले से यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसके फलस्वरूप आपके अटके कार्य पूरे होंगे। वहीं इस गोचर को प्रभाव से आपके व्यवहार काफी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें चिड़चिड़ापन और जिद्दिपन भी शामिल रहेगा। उचित होगा कि इस दौरान व्यापार में नया कार्य करने के बजाय आप अटके कार्योे की ओर ध्यान दें।

12. मीन राशि पर मंगल का असर : Effect of Mars transit in Aquarius on Pisces

मंगल का गोचर इस समय आपकी राशि के बारहवें भाव यानि व्यय भाव में होगा। आपके लिए यह गोचर उचित नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपके ख़र्चों में अचानक वृद्धि के बीच पारिवारिक जीवन में भी अशांति देखने को मिलेगी। उचित होगा कि नौकरी में इस दौरान सतर्क रहने के साथ ही किसी भी प्रकार का व्यापार में भी जोखिम उठाने से बचें।

