कर्ज में डूबे हैं तो आजमाएं वास्तु के 7 शक्तिशाली उपाय, ऋण से मिलेगी मुक्ति

vastu tips to get rid of debt कई बार लेनदेन जीवन भर की समस्या बन जाती है। कितना भी कमाइये खर्च के कारण ऋण चुकाने का मौका ही नहीं मिलता। धन संबंधी समस्या के कारण हमेशा देनदारों के ताने सहने पड़ते हैं, कर्ज के कारण तनाव बना रहता है। पैसों का मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा है तो ज्योतिष शास्त्र के कुछ उपाय आपके लिए मददगार हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र में कुर्ज मुक्ति उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करके आप कर्ज के बोझ को कम कर सकते हैं और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइये जानते हैं कर्ज से छुटकारा के लिए वास्तु शास्त्र के उपाय..

कर्ज से छुटकारा पाने के वास्तु उपाय



कर्ज से छुटकारा के ज्योतिष उपाय

ज्योतिष शास्त्र में वास्तु शास्त्र का बड़ा महत्व है। इसके अनुसार यदि व्यक्ति कुछ वास्तु टिप्स अपनाए तो इससे उसके जीवन में अच्छी ऊर्जा आएगी और धन संबंधी समस्या खत्म होगी, इससे वह कर्ज के बोझ से भी मुक्त हो सकता है।

1. सामान न फैलाएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार आसपास के वातावरण को साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। क्योंकि आसपास बहुत अधिक अव्यवस्था होने पर घर हो या ऑफिस स्वतंत्र रूप से बहने वाली पॉजिटिव एनर्जी में बाधा आती है। इसलिए अपने आसपास साफ-सफाई रखनी चाहिए और उन चीजों से छुटकारा पा लेना चाहिए जिसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही सामान को फैलाकर न रखें। ऐसा करने से पुरानी और रूकी हुई एनर्जी से छुटकारा मिलेगा और तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही संपन्नता बढ़ेगी। 2. उत्तर-पूर्व दिशा में रखें ये वस्तुएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार पैसा और समृद्धि के मामले में घर और ऑफिस की उत्तर-पूर्व (नार्थ-ईस्ट) दिशा का कॉर्नर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इसे वेल्थ कॉर्नर भी कहा जाता है। इस कोने को शक्तिशाली बनाने के लिए यहां ऐसी चीजें रखनी चाहिए जो धन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे मनी प्लांट, कीमती पत्थरों वाला बाउल या लाफिंग बुद्धा। साथ ही इस कॉर्नर को हमेशा साफ और रोशन रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यहां कोई अव्यवस्था न हो। इस तरह पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता रहेगा और यह वित्तीय सफलता, भाग्य को आकर्षित करने में मदद करेगा। ये भी पढ़ेंः शीघ्र लाभ देता है सूर्याष्टक पाठ, रोजगार और करियर में प्रोग्रेस के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें 3. दक्षिण-पूर्व दिशा को साफ रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पूर्व (साउथ-ईस्ट) दिशा भी धन और अधिक पैसा कमाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पॉजिटिव एनर्जी आए, इसके लिए इस जगह साफ और सुन्दर बनाए रखना चाहिए। धन और सफलता को आकर्षित करने के लिए इस कोने में रंगीन मछलियों के साथ एक छोटा सा फव्वारा या मछली टैंक भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहां की दीवारों को हरे या बैंगनी रंगों में पेंट करवा सकते है क्योंकि इन रंगों को पैसे के लिए अच्छी वाइब्स माना जाता है। 4. सही वेंटिलेशन रखें

आपके घर या ऑफिस में अच्छा एयरफ्लो होना एक स्वस्थ और सफल वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है। जब हवा एक स्थान पर रूकी रहती है और उसमें कोई बहाव या फ्लो नहीं होता तो यह पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को भी रोक सकती है। इससे आपका वित्तीय विकास रूकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि घर हो या ऑफिस वेंटिलेशन अच्छा रहे, ताजी हवा को अंदर आने देने के लिए खिड़कियां खोलकर रखें। यह पॉजिटिव एनर्जी लाएगी और आपकी वित्तीय सफलता के लिए किसी भी बाधा से छुटकारा पाने में मदद करगी। 5. कैश लॉकर का स्थान

लगभग हर घर या काम करने के स्थान पर एक ऐसी जगह होती है जहां आप सुरक्षित तरीके से अपना पैसा रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह स्थान कमरे या इमारत के दक्षिण-पश्चिम कोने में होना चाहिए। ध्यान रखें कि लॉकर साफ, अच्छी देखरेख और आसान पहुंच वाला रहे, यह भी ध्यान दें कि यह व्यवस्थित रहे और इसके चारों ओर चीजों को जमा न होने दें। यदि आप इन टिप्स का पालन करते हैं तो यह पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करेगा और आपकी वित्तीय स्थिरता देगा। ये भी पढ़ेंः इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है राहु का आशीर्वाद, अच्छे स्टोरी टेलर, सफल नेता बनते हैं ये लोग 6. लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें

हिन्दू धर्म ग्रंथों के अनुसार माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। यदि आप अपने घर या ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हैं तो इनके लिए विशेष स्थान बना सकते हैं। यहां वेदी बनाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र लगाएं, साथ ही भगवान गणेश और देवी सरस्वती की प्रतिमा भी रखें। रोजाना इस स्थान पर अगरबत्ती जलाएं, ताजे फूल चढ़ाएं और नियमित रूप से समृद्धि के लिए विशेष जाप करें। ऐसा करने से आप एक पॉजिटिव माहौल बनाएंगे और धन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। 7. पांचों तत्वों का संतुलन

वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर या ऑफिस में पांच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का अच्छा संतुलन होना महत्वपूर्ण है। अपने घर या ऑफिस में लकड़ी, पत्थर और मिट्टी जैसी सामग्रियों का उपयोग करें। आप पृथ्वी तत्व के लिए इनडोर पौधों को भी शामिल कर सकते हैं और जल तत्व के लिए पानी के फव्वारे अपने स्थान पर ला सकते हैं। इसके अलावा अच्छी रोशनी अग्नि तत्व को बढ़ावा दे सकती है। इस प्रकार इन चीजों का ध्यान रखकर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा वातावरण बना सकते हैं। पढ़ना जारी रखे