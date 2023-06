क्या वाकई बिल्ली रास्ता काट जाए, तो कुछ बुरा होता है? आखिर क्यों माना है इसे अशुभ

भोपालPublished: Jun 01, 2023 06:27:06 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Know effects What Happens When Black Cat Crosses Your Path: पत्रिका.कॉम के इस लेख में ज्योतिषाचार्यों से जानते हैं बिल्ली का अस्तित्व...साथ ही यह भी कि इसके पीछे साइंटिफिक थ्योरी क्या है? हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है यह लेख पूरी तरह से लोक मान्यताओं पर और सोशल मीडिया पर नजर आने वाली साइंटिफिक थ्योरी पर आधारित है...