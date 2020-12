आज साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, इन 6 राशियों को करेगा मालामाल, जानिए आपकी राशि पर क्या होगा असर

आज साल 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण (Last Solar Eclipse of 2020) लगेगा। 15 दिनों के अंतराल पर लगने वाला ये दूसरा ग्रहण होगा जो मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो करीब 5 घंटे तक चलेगा। सोमवती अमावस्या पर लग रहे ग्रहण के दौरान सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध, शुक्र और केतु एक साथ वृश्चिक राशि में मौजूद रहेंगे।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। हालांकि इसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को जरूर मिलेगा। 5 ग्रहों को एक साथ वृश्चिक राशि में होने पर किसा राशि की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो किसी राशि के परिवार में तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है। जानिए कैसा पड़ेगा आपकी राशि पर प्रभाव...

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए 14 दिसंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण अष्टम स्थान में लग रहा है। इस कारण यदि वे प्रतिदिन कुछ योग आसन, प्राणायाम, ध्यान करें और समय-समय पर मौन का पालन करें, उनके लिए यह बहुत उत्तम रहेगा। इससे जो परिवर्तन आने वाला है वह अधिक कष्टपूर्ण नहीं होगा और यह प्रक्रिया उनके लिए सहज कट जाएगी।

वृष राशि

ग्रहण आपकी राशि से 7वें स्थान पर लग रहा है। इस दौरान दांपत्य जीवन में परेशानिया चलती रहेंगी, जिसके फलस्वरूप आपसी झगड़े की स्थिति भी देखी जा सकती है। घर-परिवार में तनाव पूर्ण स्थिति बन सकती है। पारिवारिक मुद्दों पर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो इसका सही से इलाज कराएं।

मिथुन राशि

सूर्यग्रहण आपकी राशि से 6वें स्थान पर लग रहा है। इस दौरान कार्यक्षेत्र पर घाटे की स्थिति या कहीं पैसा डूबने की स्थिति देखी जा सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी में किए गए व्यापार में संतुलन बनाकर रखें, तभी सफल हो पाएंगे।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण पंचम स्थान में होने वाला है, हो सकता है आपको आपकी संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाग्य के भरोसे पर ना रहें। हो सकता है कि इस ग्रहण के बाद आप की पढ़ाई में थोड़ी सी रूकावट पैदा हो। बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी थोड़ी मेहनत ज्यादा करें।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। अपनी माता की सेवा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। उनके आशीर्वाद से आपके कई दोषों का शमन हो जाएगा और इसी के साथ-साथ करुणापूर्ण ह्रदय से सहायता के कुछ कार्य भी यदि आप प्रतिदिन कर सकें तो यह भी बहुत उत्तम रहेगा।

कन्या राशि

आज सूर्य ग्रहण आपकी राशि से तीसरे स्थान पर लग रहा है। इस दौरान कार्यक्षेत्र पर अधिक मेहनत करने के अनुसार ही फल मिलेंगे। पुराने अटके हुए कार्य सफल होंगे। कड़ी मेहनत और मजबूत प्रयास से ही कार्यक्षेत्र में सफल होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी भी तरह के संक्रमण से दूरी बनाकर रखें।