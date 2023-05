Lunar Eclipse 2023: चंद्र ग्रहण से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे तुला राशि के लोग, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

भोपालPublished: May 05, 2023 01:31:11 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Lunar Eclipse 2023: Libra people will be affected by lunar eclipse, impact on your zodiac sign: आज लगने वाला उपच्छाया चंद्रग्रहण मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और अटलांटिक महासागर से दिखाई देगा। भारत के समय के अनुसार यह उपच्छाया चंद्र ग्रहण रात 8 बजकर 44 मिनट पर शुरू होगा। वहीं रात्रि 1 बजकर 1 मिनट चलेगा। इस उपच्छाया चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 15 मिनट की रहेगी।