मीन राशि में मंगल-गुरु की शुभ युति, 27 जून तक इन राशियों को मिलेंगे बेहद शुभ परिणाम

Mars And Jupiter Together In Pisces: भूमि, सेना, पराक्रम, ऊर्जा और साहस के कारक मंगल ग्रह मीन राशि में गुरु के साथ शुभ युति बना रहे हैं। ये युति 27 जून तक बनी रहेगी। ज्योतिष अनुसार मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं। ये मकर में उच्च के होते हैं तो कर्क इनकी नीच राशि है। जब भी मंगल और गुरु एक राशि में एक साथ होते हैं तो शुभ योग का निर्माण होता है। जानिए ये स्थिति किन राशि वालों के लिए शुभ रहेगी।