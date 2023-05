Mangal Gochar 2023: मंगल केवल तीन राशियों का ही करेंगे मंगल, आज से बढ़ने वाली हैं मिथुन, धनु, सिंह, कुंभ और मीन राशि की परेशानियां

भोपाल May 10, 2023

Mars transit in cancer these zodiac signs will get a lot of money and success: इसके प्रभाव से भारतवर्ष और दुनिया के लिए थोड़ा सा ठीक समय नहीं रहेगा। वहीं राशि चक्र की सभी 12 राशियों को भी यह प्रभावित करेंगे। पत्रिका.कॉम के इस लेख में ज्योतिषाचार्य से जानें मंगल के षडाष्टक योग का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? यानी आज 10 मई से 28 जून तक का समय किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है।