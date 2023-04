May 2023: मई के महीने में तीन ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लिए ला रहा है खुशियों की सौगात

भोपालPublished: Apr 27, 2023 11:47:30 am Submitted by: Sanjana Kumar

May 2023 bring happiness and good luck for these lucky zodiac signs: भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा के मुताबिक मई की शुरुआत मे ही शुक्र ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पहले से ही मंगल विराजे हैं, ऐसे में मई के महीने में शुक्र और मंगल की युति भी बनने जा रही है। इसके बाद ग्रहों के सेनापति मंगल भी इसी महीने में अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। बुध देव फिलहाल मेष राशि में हैं और अस्त अवस्था में हैं, वे भी मई महीने में उदय होने जा रहे हैं। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें मई महीने में कौन से ग्रह के राशि परिवर्तन से बदलने जा रही है किस राशि की किस्मत...