May 2023: मोहिनी एकादशी से होगी मई महीने की शुरुआत, देखें मई 2023 व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट

भोपालPublished: Apr 27, 2023 03:53:58 pm Submitted by: Sanjana Kumar

May 2023 Vrat tyohar, Festivals in May 2023, May2023 Vrat Tyohar list: हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मई महीने की शुरुआत मोहिनी एकादशी के साथ हो रही है। वहीं मई महीने का अंत निर्जला एकादशी के साथ होगा। इस महीने में एकादशी के साथ-साथ वैशाख पूर्णिमा, शनि जयंती, हनुमान जयंती, वृषभ संक्रांति, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा, गायत्री जयंती जैसे बड़े पर्व पड़ रहे हैं। पत्रिका.कॉम के इस लेख में देखें मई के इस महीने में कब पड़ रहा है कौन सा व्रत-त्योहार, पूरी लिस्ट...