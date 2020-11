ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह, सूर्य और शुक्र के सबसे करीब रहता है. इसलिए इन दोनों ग्रहों के साथ बुध शुभ फल प्रदान करता है. ऐसे में अभी तुला राशि में गोचर कर रहे बुध कल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार 28 नवंबर को प्रात: 6 बजकर 53 मिनट पर बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और 17 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। इसके बाद 17 दिसंबर तक यह इसी राशि में रहेगा और 11:26 बजे पर बुध धनु राशि में चले जाएंगे।

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को संचार, व्यापार की समझ, विश्लेषण और अवलोकन का ग्रह माना जाता है। इसके अलावा इन्हें एक तटस्थ ग्रह माना गया है। तटस्थ ग्रह का मतलब है कि बुध का लाभकारी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह आपकी कुंडली में किस ग्रह के साथ मौजूद है। अच्छे ग्रह के साथ मौजूद होने पर बुध लाभकारी परिणाम देता है। जबकि दुष्ट ग्रहों की संगत में इनका फल भी वैसा ही होता है।

ऐसे में माना जा रहा है कि बुध परिवर्तन दृढ़ निश्चय प्रदान करने के साथ ही शोध कार्य में सहायक साबित होगा। इसके अलावा खुद को बेहतर समझने के लिए भी यह गोचर काफी अच्छा साबित होगा।

ज्योतिष शास्त्र में बुध को राशिचक्र की तृतीय और षष्ठम राशि मिथुन और कन्या का स्वामी माना जाता है। यह कन्या राशि में उच्च अवस्था में रहता है जबकि मीन राशि में नीच। नक्षत्रों में यह अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का स्वामी ग्रह है। यह पृथ्वी तत्व से संबंधित ग्रह है और पीतल धातु का प्रतिनिधित्व करता है। बुध का रत्न पन्ना है। ज्योतिष में इसे शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। यह सूर्य और शुक्र का मित्र चंद्र ग्रह का शत्रु है, बाकी सभी ग्रहों के साथ इसका व्यवहार तटस्थ है। ज्योतिष में इसे शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। यह सूर्य और शुक्र का मित्र चंद्र ग्रह का शत्रु है, बाकी सभी ग्रहों के साथ इसका व्यवहार तटस्थ है।

ज्योतिष के जानकारों के अनुसार बुध का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों की बुद्धि को प्रभावित करेगा, बुध के प्रभाव के कारण मनुष्य स्वयं को जानने और समझने में रूचि लेगा और विषयों को गहराई से समझने में सफल होगा। वहीं भ्रम आदि की स्थिति से बाहर निकालने में बुध का यह गोचर सहायक साबित होगा।

बुध के इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर प्रभाव और उपाय : Effect and measures of this zodiac sign of Mercury on all 12 zodiac signs

1. मेष राशि -

बुध का यह गोचर आपके आठवें घर में हो रहा है। जिसे अनुसंधान, परिवर्तन और अनिश्चितता का प्रतिनिधि माना गया है। बुध मेष जातकों के साहस, प्रयासों, भाई-बहनों और अल्पकालिक यात्रा के तीसरे घर का नियंत्रण करता है। यह बात इस तरफ इशारा करती है कि बुध का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर नहीं आएगा।

इस दौरान बोलते समय अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर और सावधानी से करना होगा। अन्यथा आप किसी तरह के वाद-विवाद या मुसीबत में फंस सकते हैं। निजी जीवन में भी आपको शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना होगा अन्यथा आपके परिवार का माहौल खराब हो सकता है।

इस गोचर के दौरान ऐसा मुमकिन है कि आपके प्रयास सही दिशा में नहीं जायें जिससे आपके जीवन में थोड़ी हताशा, क्रोध और तनाव भी पैदा होने की स्थिति बन सकती है। साथ ही इस गोचर के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें क्योंकि इस यात्रा से आपको लाभ तो नहीं होगा बल्कि उससे आपको नुकसान होने की संभावना ज्यादा है।

इस गोचर के दौरान आपके दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं या आप को नीचा दिखाने के लिए आप के खिलाफ साजिश या किसी तरह की योजना बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अत: इस समय जागरूक रहें और सतर्क रहने का प्रयास करें। इसके अलावा इस गोचर के दौरान किसी भी तरह का कोई ऋण या लेनदारी लेने और देने से बचें।

उपाय : जो ज़रूरतमंद बच्चे खुद के लिए सामान नहीं ले सकते हैं, उन्हें स्टेशनरी आइटम दान में दें।



2. वृषभ राशि -

बुध का यह गोचर आपके सातवें घर में होगा। सातवां घर विवाह और व्यापारिक साझेदारी का घर माना जाता है। ऐसे में बुध का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। बुध आपके बच्चों, प्रेम और रोमांस का नियंत्रण करता है।

इस दौरान आप अपने बच्चों के साथ कहीं दूर जाने की योजना भी बना सकते हैं। जिससे आपके संबंध और ज्यादा मजबूत बनेंगे। वृषभ राशि के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए भी यह समय बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। इस समय वह अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि बुध की यह स्थिति उनकी स्मरण शक्ति और उनके ध्यान में वृद्धि कराने के लिए बेहद मददगार साबित होगी।

वृषभ राशि के वह जातक जो व्यवसाय या साझेदारी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें यह समय अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है इस दौरान उन्हें व्यवसाय में काफी लाभ होने की भी संभावना है। बुध के इस गोचर के दौरान वृषभ राशि के जातकों की प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि होगी जिससे कार्य क्षेत्र में आपको बढ़त मिलेगी। इस दौरान आप अपने काम और प्रयासों को ठीक से करने में सक्षम होंगे जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और समृद्धि मिलने में मदद होगी।

ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो यह गोचर आपके रिश्ते और प्रेम जीवन के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि कभी-कभी आपका अहंकार और आक्रामकता रिश्तों में थोड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि अपने निर्णय लेने की शक्ति पर कभी भी अहंकार को हावी मत होने दें।

उपाय : अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में किसी जानकार की सलाह के बाद ही पांच से 6 कैरेट का पन्ना पहनें।



3. मिथुन राशि -

बुध का यह गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। यह घर मिथुन राशि वालों के लिए रोगों, शत्रु, बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यह बात साफ तौर पर इस तरफ इशारा करती है कि इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा।

छठे भाव में बुध के आने से सेहत से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए सेहत का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। शत्रु काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सर्तक रहें। इस दौरान आप अपनी कार्यशैली से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे, साथ ही इस दौरान कर्ज लेने से बचें।

हालांकि इस समय के दौरान आपके सीनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे और हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। बावजूद अपने दुश्मनों से बचकर रहें, अन्यथा आपका नुकसान होने की संभावना है।

इसके अलावा जैसे छठा घर संघर्ष और टकराव का घर भी माना जाता है ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह के संघर्ष या तर्क वितर्क से दूर रहने की कोशिश करें। अन्यथा आप इस दौरान खुद को कानूनी लड़ाई में उलझा सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय जल्दबाजी में निर्णय लेने का नहीं बल्कि सचेत और सावधान रहने का समय है।

उपाय : सूर्योदय के समय प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें।

4. कर्क राशि -

बुध का यह गोचर आपकी राशि से पांचवें घर में होने जा रहा है। पांचवा घर संतान, विचारों, बुद्धि, प्रेम, और रोमांस का प्रतिनिधित्व करता है। बुध का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कर्क राशि के जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं इस समय उनके सपने पूरे हो सकते हैं। हालांकि इस राशि के शादीशुदा जातक अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे।

इस दौरान अपनी प्रतिभा दिखाने और सफल होने के कई अवसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा कर्क राशि के जातक जो अपने शौक को अपने पेशे में बदलना चाहते हैं उन्हें भी इस समय के दौरान नए रास्ते या दिशा मिलने की संभावना है। इस अवधि में व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस दौरान सट्टेबाज़ी भारी नुकसान करा सकती है।

वहीं बुध की यह स्थिति आपकी ज़ुबान को थोड़ा कड़वा बना सकती है जिससे आपके और आपके प्रिय जनों के रिश्तों में थोड़ी खटास आने की संभावना है। इसीलिए कोई भी बात करने से पहले अपने शब्दों का उचित चयन अवश्य करें। किसी छोटी सी भी बात पर झड़प या मन मुटाव आप दोनों के बीच समस्याएं पैदा कर सकता है।

उपाय : माता सरस्वती की पूजा करें।



5. सिंह राशि -

बुध का यह गोचर आपके चौथे घर में होगा। चौथे घर को माता, भूमि, संप्रेक्षण, विलासिता और आराम का प्रतिनिधि माना जाता है। बुध सिंह राशि के जातकों के लिए बचत, संचित धन, और परिवार के दूसरे घर को नियंत्रित करता है। इसके अलावा बुध, सिंह राशि के जातकों के लिए सफलता, लाभ, और आय के घर को भी नियंत्रित करता है। यानि यह बात इस तरफ इशारा करती है कि इस गोचर अवधि के दौरान सिंह जातकों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं।

बुध का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए कई मायनों में अच्छा होने वाला है। इस दौरान उन्हें कुछ नया सीखने, कुछ नए अनुभवों के लिए यह समय बेहद अच्छा साबित होगा। कार्य क्षेत्र पर आपके सीनियर आपके काम की सराहना करेंगे और हर कदम पर आपका साथ देंगे। जिससे कार्य क्षेत्र पर आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपको नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी।

इस समय अवधि में आप अपने अंदर और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे और आपका नेतृत्व का गुण भी इस दौरान उभर कर सामने आएगा। इससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में बढ़त मिलने की प्रबल संभावना है। व्यक्तिगत रूप से भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अपने परिवार के साथ इस समय के दौरान यादगार पल बिताएंगे।

इस दौरान आपकी माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। जिसके चलते आपके घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। इस दौरान आप संपत्ति या कोई वाहन खरीद सकते हैं। इस समय अवधि में इस राशि के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों का एकाग्रता के स्तर भी काफी बढ़ेगा जो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाने में मदद करेगा।

उपाय : बुध की होरा के दौरान प्रतिदिन बुध मंत्र का मंत्र का पाठ करें।



6. कन्या राशि -

बुध का यह गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरा घर साहस, पराक्रम, भाई-बहन, यात्रा और संचार का प्रतिनिधित्व करता है। बुध की यह स्थिति आपको पहले से कहीं अधिक साहसिक निर्णय लेने में और दृढ़ बनाएगी। इस समय के दौरान आप अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई भी प्रयास करने से नहीं कतराएंगे।

यह समय आपके जीवन के व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलता का कारक बनेगा। इसके अलावा इस राशि के जातक जो मार्केटिंग, सेल्स, और पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में जुड़े हैं उन्हें बुध का यह गोचर लाभ दिलाएगा।

इस गोचर के प्रभाव से आप कभी-कभी दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे या उन पर अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस समय आपकी वजह से आपकी और आपके साथियों के बीच थोड़ी खटास आ सकती है। ऐसे में इस समय के दौरान ऐसी कोई भी हरकत करने से बचें।

साथ ही इस दौरान आप अपने व्यवसाय या पेशे से संबंधित किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं और यह यात्रा आपको लाभ दिलाने वाली साबित हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग जो अपनी नौकरी परिवर्तन का लम्बे समय से विचार कर रहे थे, उन्हें भी बुध के इस गोचर के दौरान कुछ बेहतरीन अवसर मिल मिलने की संभावना है।

उपाय : बुधवार के दिन किसी जानकार की सलाह पर ही सोने या चांदी में 5 से 6 कैरेट का पन्ना पहनें।

7. तुला राशि -

बुध का यह गोचर आपके दूसरे घर में होगा। दूसरा घर संचित धन, बचत, परिवार और भाषण का प्रतिनिधित्व करता है। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बेहद शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। इस गोचर के दौरान आपको आपके भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जिससे आप किसी भी तरह के कार्यों और प्रयासों में सफलता हासिल करेंगे।

इस समय के दौरान बुध आपके लिए एक बेहद मजबूत धन योग की स्थिति बना रहा है, ऐसे में इस गोचर के दौरान आपको धन की अच्छी आमद होगी। गोचर के दौरान आपको विदेशी कनेक्शन से लाभ या कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। हालांकि इस गोचर के दौरान आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने वाले जातक इस समय के दौरान कई ऐसे अवसर पाएंगे जिससे उनके व्यवसाय को नई बुलंदियां मिलने की उम्मीद है।

गोचर अवधि के दौरान अपने परिवार के साथ आप किसी तीर्थ यात्रा या किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। हालांकि आपके पति या पत्नी का स्वास्थ इस समय थोड़ा चिंताजनक बना रहेगा। इसके अलावा निवेश के संबंध में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें वरना इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। निवेश से संबंधित आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि विशेषज्ञों की मदद लेकर ही ऐसा करें।

उपाय : प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं, और पूजा करें।

8. वृश्चिक राशि -

इस समय बुध आपके पहले घर में प्रवेश करेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अपनी दिशात्मक शक्ति में होगा, जिससे वृश्चिक जातकों को इस गोचर के मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है। सामाजिक रूप से संबंध बनाने के लिए बुध का यह गोचर आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इससे आपको लंबे समय में फायदा भी हो सकता है।

ईमानदारी से किए गए प्रयासों से आपको प्रशासनिक और संगठनात्मक गुण आपको पेशेवर रूप से अच्छी सफलता देने में मदद करेंगे। इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ चिंता और तनाव से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के दौरान आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

इस समय आपको किसी तरह का कोई अचानक ही लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। बुध के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जिसके चलते आपको कुछ गैस्ट्रिक या पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

उपाय : अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन कपूर जलाएं।



9. धनु राशि -

बुध का यह गोचर आपके द्वादश घर में होगा, जो व्यय और विदेशी स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता है। बुध विवाह, व्यापार, साझेदारी और कैरियर के सातवें घर और पेशे के दसवें घर को नियंत्रित करता है। ऐसे में यह गोचर विशेष रूप से विवाह और साझेदारी से संबंधित मिश्रित परिणाम लाने वाला साबित हो सकता है। हालांकि जो लोग मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या विदेश में अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं उन्हें इस गोचर के दौरान शुभ फल मिलने के प्रबल आसार हैं। इसके अलावा धनु राशि के वह जातक जो आयात-निर्यात के कारोबार से जुड़े हैं वह भी इस गोचर के दौरान मुनाफ़ा कमा सकते हैं।

गोचर के दौरान आपको विदेश से कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। जिनकी मदद से आप अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित कर पाएंगे। इस समय के दौरान कोई भी फैसला लेने से पहले अपने संसाधनों का ख्याल रखें और उसी के अनुसार कोई भी फैसला लें अन्यथा आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के दौरान अपने खर्चे के बारे में उचित योजना बनाएं और बजट बनाएं यह बेहद जरूरी है।

वहीं जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिसकी वजह से आपको तनाव या चिंता होने की आशंका है। इसके अलावा इस समय आपका दवाइयों और मेडिकल बिल्स में काफी खर्चा होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको भी नींद से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है।

उपाय : अपने आसपास के मंदिर में बुधवार को हरी सब्जियों का दान करें।

10. मकर राशि -

बुध का यह गोचर आपके 11वें यानि आया के घर में होगा। जिसके चलते सफलता, लाभ और आय के घर में बुध का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने बड़े भाई-बहनों और दोस्तों का अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समय के दौरान आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं और यह मुलाकात आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर आएगी।

गोचर के प्रभाव से आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। इस समय आपकी प्रतिस्पर्धी ऊर्जा चरम पर होगी, जिससे आप किसी भी बाधा या परेशानी से आसानी से निपट सकेंगे। लेकिन, इस गोचर के दौरान अपने दुश्मनों से सावधान रहें, क्योंकि इस समय वह आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं।

गोचर के दौरान आपको आपके भाग्य का पूरा-पूरा साथ मिलेगा। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलने के आसार हैं। बुध की इस स्थिति में आपको और आपके जीवन साथी के बीच अच्छी समझ विकसित करती हुई नजर आएगी। जिससे आप दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। धैर्य से काम करने से इस समय आपकी समझदारी और परिपक्वता इस गोचर के दौरान आपको बेहतर परिणाम प्रदान करने में मदद करेगी।

उपाय : भगवान गणेश की स्तुति में संकटनाशन गणेश स्त्रोत का पाठ करें।

11. कुम्भ राशि -

बुध ग्रह का यह गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में दशम घर को समाज में प्रतिष्ठा, कॅरियर और पेशे को दर्शाता है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।

व्यावसायिक रूप में इस समय आपको अपने विचारों को सफलतापूर्वक अपने सीनियर्स के सामने रखने में काफी मदद मिलेगी। जिससे आप अपने कार्य स्थल पर अपने अधीनस्थों और वरिष्ठ लोगों के बीच अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब होंगे। इसके अलावा इस गोचर के प्रभाव से आप पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाएंगे जिससे कार्य स्थल में आपकी अलग पहचान बनेगी।

इसके अलावा अगर आप पदोन्नति या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस गोचर के दौरान आपको अच्छी खबर मिल सकती है। व्यक्तिगत रूप से इस गोचर के प्रभाव से आप अपने और अपने जीवन साथी के रिश्तों में मधुरता पाएंगे। वहीं कुछ शादीशुदा जातक इस दौरान अपने बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर पा सकते हैं। इस खुशी से आपके और आपके बच्चों के बीच के रिश्ते और मजबूत बनेंगे। किसी तरह की प्रतियोगी या सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस दौरान उनके प्रयासों के शुभ परिणाम मिलने की संभावना है।

उपाय : प्रतिदिन सूर्योदय के समय देवी मां दुर्गा की पूजा करें।

12. मीन राशि -

बुध का गोचर आपके नौवें भाव में होगा, यह भाव भाग्य, उच्च शिक्षा, और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। बुध का यह गोचर मीन राशि के शिक्षा संबंधित छात्रों के लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर आएगा। जो छात्र विदेश में या अपने मन पसंदीदा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके सपने इस समय पूरे हो सकते हैं।

अगर जीवन साथी से आपका कोई विवाद चल रहा है इस समय बात करके उसका हाल भी निकाला जा सकता है। इस दौरान आप किसी लंबी दूरी की यात्रा या किसी तीर्थ स्थान पर अपने परिवार के साथ जाने का प्लान कर सकते हैं।

व्यावसायिक रूप से इस समय के दौरान आपके सामने कई ऐसे मौके आएंगे जिससे आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। इस दौरान आप चल-अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। यह निवेश आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा।

कॅरियर और शिक्षा के लिहाज से इस समय आपको अपने वरिष्ठ लोगों या शिक्षकों का अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद है। जिससे आपको अपने कॅरियर में अच्छी दिशा पाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए अच्छे अच्छा साबित होगा। इस दौरान आपको अपने भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबे समय से लंबित आपकी इच्छाएं भी इस समय के दौरान पूरी हो सकती हैं।

उपाय : प्रत्येक बुधवार को गायों को हरी घास खिलाएं।