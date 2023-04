Inauspicious Moles: शरीर के इन हिस्सों पर तिल होता है बेहद अशुभ, लाता है दुर्भाग्य और बीमारियां

भोपाल Apr 06, 2023

Mole on these parts of the body is very inauspicious bring misfortune: यही नहीं तिल का रंग भी बता देता है कि आप कितने लकी या अनलकी हैं। पत्रिका.कॉम के इस लेख में हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे ही तिलों के बारे में जिन्हें समुद्र शास्त्र में दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। शरीर के कुछ हिस्सों पर नजर आने वाले ये तिल व्यक्ति के जीवन में अशुभ प्रभाव देने वाले साबित होते हैं। हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है यह लेख लोक मान्यताओं पर आधारित है। जानें शरीर के किन अंगों पर तिल को माना जाता है बेहद अशुभ...