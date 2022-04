Surya Grahan 2022: शनिचरी अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण, जानें इसका सूतक काल और समय

Surya Grahan 2022: साल का पहला सूर्य ग्रहण किन्हें देगा विशेष लाभ, पढ़े यहां

First Solar Eclipse: इसी माह यानि अप्रैल में जल्द ही साल 2022 का पहला सूर्यग्रहण लगने वाला है। 2 सूर्य ग्रहण और 2 चन्द्र ग्रहण के चलते साल 2022 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे। बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार वैसाख माह की अमावस्या तिथि पर यानि शनिचरी अमावस्या के दिन पहला सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) 30 अप्रैल को लगने जा रहा है। 30 अप्रैल के दिन शनिवार और अमावस्या होने के चलते इसे शनिचरी अमावस्या (Shanichari Amavasya) कहा जा रहा है। बताया जाता है कि इस ग्रहण में सूतक नहीं लगेगा क्योंकि यह भारत से नहीं देखा जा सकेगा—

